Свадьба Свитолиной и Монфиса: появились первые фото

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) и ее давний бойфренд Гаэль Монфис (№19 в рейтинге ATP) поженились. Об этом стало известно из Instagram французского теннисиста.

На своей странице в социальной сети муж нашей соотечественницы опубликовал два снимка и прокомментировал их словами "Большой день". На фото изображены игрушечные копии Свитолиной и Монфиса в образе супергероев, а внизу можно увидеть подпись "Мистер и миссис Монфис".

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Одна из подруг теннисистки у себя в Instagram показала процесс подготовки к торжественной церемонии.

Напомним, что украинка и француз были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в Туре.

Их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда наша соотечественница вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.

Свитолина опубликовала фотографию из французской столицы, а Монфис на нее отреагировал и предложил встретиться. После этого между ними пробежала искра и завязались серьезные отношения.

Отметим, что пара неоднократно расставалась и снова сходилась, а в апреле 2021 года стало известно об их помолвке. СМИ выяснили стоимость обручального кольца, подаренного Элине.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого Монфис вручил Свитолиной еще один дорогостоящий презент.