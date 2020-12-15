Суркис описал судьбу "нового Шевченко" в "Динамо"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Владислав Супряга

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что форварду Владиславу Супряге, которого авторитетный футбольный агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко", стоит сосредоточиться на столичной команде и не думать о трансфере за границу.

По словам Игоря Михайловича, в "Динамо" Супряге стоит обрести уверенность и забить несколько голов, иначе футболисту будет сложно найти себя в иностранном клубе.

"Без успешной игры здесь его никто не ждет в сильной западной команде. Он отличный парень, талантливый нападающий, которому нужно работать и верить в себя", – цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

Президент "Динамо" считает, что возвращение в строй Буяльского усилит конкуренцию, что благотворительно скажется и на результативности нападающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Владиславом активно интересовалась "Болонья", но тогда ей не удалось договориться с "Динамо" о сумме отступных.

8 ноября с 20-летним Владом вице-чемпионы Украины подписали новый 5-летний контракт.

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