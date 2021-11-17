Супруга Зинченко в шикарном платье с декольте отметила гол футболиста сборной

Супруга полузащитника сборной Украины Александра Зинченко, известная тележурналистка Влада Седан (Щеглова), также прилетела с футболистом на родину из Англии, где муж выступает за "Манчестер Сити". Пока один из лидеров "сине-желтых" сражался и забивал в Боснии и Герцеговине, девушка праздновала гол у телевизора и радовалась ему в соцсетях.

Кроме футбольных дел, у пары нашлись в Украине и другие занятия. Как рассказала Влада на своей странице в Instagram, их дочь обрела себе крестников. Ими стали защитник "Шахтера" Николай Матвиенко и жена форварда "Бенфики" Кристина Яремчук.

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Сама же телеведущая не упустила возможности покрасоваться в новых нарядах. Десятки тысяч поклонников уже восхитились видом Влады Седан в черно-белом платье с глубоким вырезом.

При этом красавица не стесняется показываться и в домашнем одеянии. "Три месяца счастья", – жизнерадостно подписала молодая мама фотографию в одинаковых костюмах с Евой.

Александр же с самого детства приучает дочку засыпать под звуки футбольных телетрансляций.

Напомним, сборная Украины обыграла Боснию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Седан показала, как муж поздравил ее с днем рождения.

Недавно жена Зинченко сверкнула в шортиках за рулем.