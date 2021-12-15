Спортсменка-красотка Марина Бех-Романчук сменила основное фото в соцсетях

Андрей Фоменко
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Спортсменка-красотка Марина Бех-Романчук сменила основное фото в соцсетях

Одна из самых привлекательных и знаменитых украинских спортсменок, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, продолжает привлекать поклонников в соцсетях. 26-летняя длинноногая чемпионка Европы по прыжкам в длину поделилась несколькими довольно откровенными кадрами и даже сменила заглавное фото.

На своей странице в Instagram Бех-Романчук, у которой более 430 тысяч подписчиков, обновила аватарку. На ней девушка выглядит более откровенно и вызывающе.

Страница Марины в соцсетях.

Спортсменка показала заглавное фото более крупно, позируя в черном купальнике с декольте.

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Откровенное фото Бех-Романчук.

При этом легкоатлетка рассказала, что старается выступать не просто в роли профессионального спортсмена, но и радовать людей красивой картинкой.

Марина Бех на фотосессии.

И поинтересовалась у фолловеров, насколько это у нее получается.

Марина Бех-Романчук на новой фотосессии.

Судя по тысячам восторженных отзывов, прыгунья в длину выглядит прекрасно.

Откровенная Марина.

Однако, чтобы поддерживать себя в форме, Бех-Романчук постоянно тренируется. Но при этом находит поводы и для маленьких женских радостей.

Загадочная Марина.

Хотя на самих занятиях ей приходится непросто, о чем она периодически и сообщает.

Бех-Романчук со штангой.

Как сообщал OBOZREVATEL, красавица Марина Бех поделилась приватным фото с мужем-пловцом.

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