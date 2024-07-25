Спортсменам на ОИ-2024 выдали 'спецсредства' для орального секса. Фото

Организаторы Олимпиады-2024 в Париже выдали участникам соревнований 10 тысяч латексных салфеток для орального секса, сообщает New York Post. Всего же в Олимпийской деревне будут доступны 200 000 мужских презервативов, 20 000 женских презервативов и 10 000 зубных коффердамов (для защиты от любых инфекций во время орального секса).

Суммарно это получается порядка 230 000 вариантов защиты и примерно 20 презервативов на одного из 10 500 спортсменов. В тоже время организаторы ОИ-2024 не думают, что жители деревни используют весь запас контрацепции.

Также олимпийцам будет доступна современная медицинская клиника, где можно справиться с любыми неожиданными последствиями, включая ИППП, сексуальные травмы и нежелательная беременность.

Бесплатные презервативы будут представлены в синих, красных, зеленых и фиолетовых цветах Игр-2024 в Париже и будут помещены в небрендированную упаковку, сопровождаемую сообщениями о профилактике инфекций на английском языке. Олимпийцам также раздадут тюбики со смазкой.

На каждом пакетике есть лозунги: "На поле любви играй честно. Спрашивай согласие", "Чтобы его носить не нужно быть золотым медалистом!", "Не делись ничем, кроме победы. Защити себя и других от ИППП"

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Завершатся Игры 11 августа.

Отметим, что рассказы спортсменов о диких сексуальных вечеринках на предыдущих Олимпийских играх стали легендами.

Говорят, что, возможно, самый известный спортсмен современности, ямайский спринтер Усейн Болт, устроил особенно оживленную вечеринку на всю ночь с тремя гандболистками сборной Швеции после того, как он одержал победу в финале на дистанции 100 метров в Лондоне в 2012 году.

А на Рио-2016 самый быстрый человек в мире, не теряя времени, убедил красивую бразильскую танцовщицу самбы присоединиться к нему в Олимпийской деревне после очередной убедительной победы.

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