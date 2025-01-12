'Сплошной секс'. Жена футболиста сборной Украины выложила свои 'бессовестные' фото и 'взорвала' Instagram

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" Александра Зубкова произвела настоящий фурор в социальных сетях выложив в Instagram свои снимки из фитнес-зала. 30-летняя Анна снялась в соблазнительном комбинезоне, игриво расстегнув молнию на груди.

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Женственные формы Зубковой не оставили равнодушными ее подписчиков. В комментариях начался настоящий пожар. Юзеры наперебой признавались девушке в любви, отмечая ее фантастическую фигуру.

"Бессовестная ))Красотка❤️ Ну ты заставляешь терять сознание","Вау какая бомбезная девушка", "Какая красавица", "Блин ну очень", "Какая тренер бомбочка", "Вау", "Безумно красивая девушка", "Блин,ну сплошной секс", "Можно я промолчу, потому что вылетели все мозги из головы", "Вау какая красавица", – не сдерживают эмоции люди.

Отвечая на вопрос одной из поклонниц Анна рассказала, что ее параметры 102-82-112.

Напомним, что по образованию Анна врач и педагог. Имеет диплом Национального фармацевтического университета в Харькове.

До переезда в Будапешт, где в 2019-м играл ее супруг, она работала в лаборатории и преподавала в университете.

Пара поженилась в октябре 2019 года, а в январе 2021 года у них родилась дочь София. Анна активно ведет страницы в социальных сетях, где делится фотографиями и моментами из своей жизни.

Она также занимается модельной деятельностью, в частности, сотрудничает с брендами купальников, продвигая их продукцию через откровенные фотосессии.

В мае 2024 года Анна публично заявила об измене мужа, предоставив соответствующие доказательства. После этого она сообщила о намерении подать на развод, однако затем "закрыла глаза" на измену и продолжает поддерживать отношения.

В одном из интервью она заявила, что не смогла бы быть с мужчиной, который зарабатывает мало, отметив, что для неё нормальный доход мужчины начинается от 10 тысяч евро в месяц.

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