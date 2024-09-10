Соперница Магучих из России впервые высказалась про скандал с OnlyFans, отреагировав на 'украинский след'

22-летняя легкоатлетка сборной Кипра Елена Куличенко впервые прокомментировала громкий скандал накануне старта Олимпийских игр 2024 года в Париже. У уроженки подмосковного Одинцово, которая, как и украинка Ярослава Магучих, выступает в секторе для прыжков в высоту, обнаружили аккаунт на сервисе OnlyFans.

"На тот момент я еще была в Штатах. Это было из разряда, что я проснулась и вижу миллиард сообщений. Уже тогда решила, что даже не собираюсь этот мусор читать. Люди будут говорить все что угодно, я никак не могу поменять их мнения, ожидания, это только их проблемы. Ну, было прикольно, что люди переживают по поводу таких вещей, которые настолько неважны", – цитирует Куличенко sport24.

Журналист задал уточняющий вопрос, как Куличенко относится к высказываниям ее брата про то, что в этом скандале "есть украинский след".

"Мне вообще все равно, кто это сделал. Просто получилась неприятная ситуация", – заявила спортсменка.

Напомним, что Куличенко выдала бред о позиции Ярославы Магучих в отношении представителей РФ. Киприотка отреагировала на критику со стороны нашей соотечественницы тех, кто поддерживает агрессию против нашей страны, словами "детский сад какой-то".

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