"Сочная конфетка, секси девочка": Белодед показала в Instagram фото в купальнике

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед вызвала восторг у подписчиков в социальной сети Instagram.

20-летняя украинка опубликовала фото в закрытом купальнике. На снимке отчетливо виден загар спортсменки. Белодед никак не прокомментировала пост, а лишь добавила к нему три смайлика солнца (чтобы посмотреть фото, проскролльте ниже).

В комментариях пользователи соцсети восхитились украинкой, отметив ее сексуальность. "Ух, какая сочная конфетка", "Оу, какая прелесть ангельская, ну вот же она, невероятно безупречная секси девочка-звезда, умопомрачительная", "Даша, не тревожь мою душу", "Разбиваешь мне сердце!", "Сногсшибательная", "Неотразима", "Блин, ну какая ты офигительная!" – пишут в комментариях поклонники Белодед.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля Дарья Белодед стала вице-чемпионкой Европы по дзюдо. При этом завоевать "золото" украинке помешала лишь травма.