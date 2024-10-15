Скандал года! Знаменитый футболист 'Реал', который стоит 180 млн евро, обвинен в изнасиловании

Французского форварда мадридского "Реала" Киллиана Мбаппе в Швеции обвиняют в изнасиловании местной жительницы, сообщает Aftonbladet. Футболист, трансферная стоимость которого составляет 180 млн евро, 10 октября был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1) в Лиге наций.

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По информации Aftonbladet, в субботу полиция получила сообщение об изнасиловании после того, как предполагаемая жертва обратилась за медицинской помощью. По информации СМИ, предположительно правонарушение было совершено в центре шведской столицы.

Как утверждает шведский телеканал TV4, пострадавшая сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Мбаппе. Расследование прокуратуры ведется именно в отношении француза.

Отмечается, что женщина обратилась за помощью в отделение больницы для жертв изнасилования. Шведская полиция присвоила 25-летнему Мбаппе присвоен статус "обоснованно подозревается". Это низшая степень подозрения в Швеции.

Сам футболист заявил, что все выдумка, связав это со слушанием по апелляции ПСЖ по делу о задолженности перед ним на 55 миллионов евро.

"Фейковые новости! Это так предсказуемо. [Об этом написали] за день до слушания – как будто случайно, не так ли?" – написал Мбаппе.

На фоне скандала мадридский "Реал" поспешил вырезать француза с групповой фотографии рекламной кампании с adidas. При этом Киллиан остался на снимке, выложенном в соцсетях его одноклубником Джудом Беллингемом.

Позже клуб оправдал это тем, что кадр пришлось изменить из-за того, что мероприятие рекламирует adidas, а у Мбаппе контракт с Nike. При этом на фото остался Эдуардо Камавинга, также имеющий соглашение с Nike.

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