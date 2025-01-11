'Шокированные одноклубники потеряли дар речи'. Футболиста АПЛ арестовали прямо на тренировке из-за видео секса

Футболиста английской Премьер-лиги (АПЛ) арестовали на тренировочной площадке по подозрению в создании сексуальной видеозаписи без согласия партнерши, сообщает The Sun. Имя игрока, как и клуб, в котором это случилось, не называется.

Видео дня

Полиция изъяла два телефона, которые были обследованы на наличие записей и видеоматериалов. Шокированные товарищи по команде наблюдали, как игрока сборной увели для допроса, который длился шесть часов. Позже игрок был освобожден, и никаких дальнейших действий предпринято не было. Он вернулся к тренировкам и примет участие в матче третьего раунда Кубка Англии в эти выходные.

Одноклубники задержанного сперва даже подумали, что это розыгрыш, когда двое полицейских в форме вошли на тренировочное поле.

"Многие изначально подумали, что это шутка, когда двое офицеров в форме вышли на поле во время тренировки. Все были в шоке. Игроки стояли с открытыми ртами, потеряв дар речи. Никто не понимал, что происходит", – цитируют журналисты неназванного источника в клубе.

Согласно сообщению The Sun, полиция приняла меры после того, как женщина обвинила футболиста в том, что он тайно снял их интимную встречу, несмотря на ее просьбу этого не делать. Она сообщила друзьям, что почувствовала себя оскорбленной и униженной, когда он выставил ее сразу после того, как они провели ночь вместе.

Женщина сказала, что отказалась записывать секс-видео или участвовать в групповом сексе.

"Мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в вуайеризме. Было принято решение не предпринимать дальнейших действий из-за недостаточности доказательств", – цитирует правоохранителей издание.

Клуб отказался от комментариев.

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