"Шикарна, как всегда": Влада Седан поразила фото в платье с декольте

Андрей Фоменко
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'Шикарна, как всегда': Влада Седан поразила фото в платье с декольте

Популярная спортивная телеведущая Влада Седан продолжает делиться со своими поклонниками свежими кадрами в соцсетях. Супруга футболиста сборной Украины Александра Зинченко предстала в новом, задумчивом, образе.

На своей странице в Instagram 26-летняя молодая мама показала фотографию в черно-белом платье с открытыми плечами.

Влада с оголенными плечами.

Сама Влада подпись под ней не сделала, зато за считанные часы на фото отреагировало более 40 тысяч фолловеров. "Красотка", "Удивительная", "Шикарна, как всегда", "Супер! Приезжай в Азербайджан", "Как звездочка с неба", "Как можно быть такой прекрасной", "На высоте", – такими эпитетами наградили Седан поклонники. Чуть раньше она показывалась в этом платье в полный рост.

Видео дня
Влада Седан (Зинченко).

Также недавно красавица сделала фотографию в лифте совсем в другом образе – в стиле ковбоя.

Влада в необычном наряде.

Напомним, Влада и Александр живут в Англии, где украинский футболист играет за "Манчестер Сити". В 2020 году они женились, а минувшим летом у пары родилась дочь Ева.

Александр Зинченко, Влада и Ева.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста Зинченко показала новые фото с дочерью.

На днях Зинченко категорически отреагировал на шутку Зеленского про свою жену.

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