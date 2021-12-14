'Шикарна, как всегда': Влада Седан поразила фото в платье с декольте

Популярная спортивная телеведущая Влада Седан продолжает делиться со своими поклонниками свежими кадрами в соцсетях. Супруга футболиста сборной Украины Александра Зинченко предстала в новом, задумчивом, образе.

На своей странице в Instagram 26-летняя молодая мама показала фотографию в черно-белом платье с открытыми плечами.

Сама Влада подпись под ней не сделала, зато за считанные часы на фото отреагировало более 40 тысяч фолловеров. "Красотка", "Удивительная", "Шикарна, как всегда", "Супер! Приезжай в Азербайджан", "Как звездочка с неба", "Как можно быть такой прекрасной", "На высоте", – такими эпитетами наградили Седан поклонники. Чуть раньше она показывалась в этом платье в полный рост.

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Также недавно красавица сделала фотографию в лифте совсем в другом образе – в стиле ковбоя.

Напомним, Влада и Александр живут в Англии, где украинский футболист играет за "Манчестер Сити". В 2020 году они женились, а минувшим летом у пары родилась дочь Ева.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста Зинченко показала новые фото с дочерью.

На днях Зинченко категорически отреагировал на шутку Зеленского про свою жену.