Шарапова пришла на награждение без бюстгальтера. Фото вызвало ажиотаж в сети

Знаменитая экс-теннисистка Мария Шарапова произвела настоящий фурор своим появлением на чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1. 36-летняя россиянка вручила пилоту Red Bull Максу Ферстаппену приз за победу в квалификации на Гран-при Монако.

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Однако поклонников Шараповой больше заинтересовал ее внешний вид. Фанаты в шоке от того, что Мария больше не блондинка, а также от сексуального наряда, который явно намекал на отсутствия белья.