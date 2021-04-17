"Шахтер" – "Динамо": сексуальная битва жен футболистов

В центральном матче 22-го тура и всего второго круга чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге пройдет всеукраинское Эль Класико. Донецкий "Шахтер" на столичном "Олимпийском" примет киевское "Динамо"

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало – в 19:30. Уже были опубликованы список телеканалов, которые покажут игру.

Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине, особое внимание болельщиков привлекло и своеобразная битва жен и подруг игроков. В интернете фанаты клубов устроили настоящую битву. доказывая, что вторые половинки их любимых футболистов самые красивы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим выбрать победительницу этого сексуального противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом круге "Шахтер" крупно обыграл "Динамо" – 3:0.