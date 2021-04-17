"Шахтер" – "Динамо": сексуальная битва жен футболистов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Жены футболистов

В центральном матче 22-го тура и всего второго круга чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге пройдет всеукраинское Эль Класико. Донецкий "Шахтер" на столичном "Олимпийском" примет киевское "Динамо"

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало – в 19:30. Уже были опубликованы список телеканалов, которые покажут игру.

Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине, особое внимание болельщиков привлекло и своеобразная битва жен и подруг игроков. В интернете фанаты клубов устроили настоящую битву. доказывая, что вторые половинки их любимых футболистов самые красивы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим выбрать победительницу этого сексуального противостояния.

"Динамо"
Алина - жена Виталия Буяльского
Алина - жена Виталия Буяльского
Алина - жена Виталия Буяльского
Алина - жена Виталия Буяльского
Элиза – спутница Карлоса де Пены
Элиза – спутница Карлоса де Пены
Элиза – спутница Карлоса де Пены
Элиза – спутница Карлоса де Пены
жена Карраваева - Инна Караваева
Жена Александра Караваева - Инна Караваева
Жена Александра Караваева - Инна Караваева
Жена Александра Караваева - Инна Караваева
жена Артема Беседина - Радмила Карафетова
Жена Артема Беседина - Радмила Карафетова
Жена Артема Беседина - Радмила Карафетова
Подруга Виталия Миколенко - Виктория
Подруга Виталия Миколенко - Виктория
Подруга Виталия Миколенко - Виктория
"Шахтер"
Жена Тараса Степаненко - Маргарита
Жена Тараса Степаненко - Маргарита
Жена Тараса Степаненко - Маргарита
Жена Игоря Кривцова - Юлия
Жена Игоря Кривцова - Юлия
Жена Игоря Кривцова - Юлия
Подруга Анатолия Трубина - Марина Галаган
Подруга Анатолия Трубина - Марина Галаган
Подруга Анатолия Трубина - Марина Галаган
Подруга Анатолия Трубина - Марина Галаган
Подруга Николая Матвиенко - Анна
Подруга Николая Матвиенко - Анна
Девушка Манора Соломона - Дана
Девушка Манора Соломона - Дана
Девушка Манора Соломона - Дана
Девушка Манора Соломона - Дана
Жена Жуниора Мораеса - Присцилла
Жена Жуниора Мораеса - Присцилла
Жена Жуниора Мораеса - Присцилла
Жена Жуниора Мораеса - Присцилла
Жена Марлоса - Анна
Жена Марлоса - Анна

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом круге "Шахтер" крупно обыграл "Динамо" – 3:0.

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