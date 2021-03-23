Сербской модели предложили крупную сумму за соблазнение Джоковича. Фото девушки

Сербская модель Наталья Щекич рассказала, что ей предложили около 60 тысяч евро и отдых ее мечты за соблазнение лучшего теннисиста мира Новака Джоковича.

Как сообщает издание svet-scandal.rs, девушка призналась, что сначала подумала, что ее разыгрывают, но затем поняла всю серьезность намерений заказчика. Она отказалась и выразила надежду на то, что этот план не удастся реализовать.

"Ко мне обратился один серьезный парень. Я познакомилась с ним в Лондоне и знаю о том, что он хорошо выполняет свою работу. Когда он предложил мне встретиться, я подумала, что мы будем обсуждать бизнес. Чем дальше заходил разговор, тем понятнее мне становилось, что меня это дело не касается. Я думала, что меня снимает скрытая камера, когда мне сказали, что за 60 тысяч евро и поездку в любую часть света я должна отвести Новака в укромное место, соблазнить его и снять это на видео. Когда я поняла, что это не шутка, то почувствовала себя обиженной и опустошенной. Надеюсь, у них не получилось найти другую девушку на эту роль", – рассказала Щекич.

Отметим, что Джокович женат на своей возлюбленной Елене на протяжении семи лет. Вместе они воспитывают двух детей – семилетнего Стефана и трехлетнюю Тару.

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