Сербской модели предложили крупную сумму за соблазнение Джоковича. Фото девушки

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
2,9 т.
Новак Джокович

Сербская модель Наталья Щекич рассказала, что ей предложили около 60 тысяч евро и отдых ее мечты за соблазнение лучшего теннисиста мира Новака Джоковича.

Как сообщает издание svet-scandal.rs, девушка призналась, что сначала подумала, что ее разыгрывают, но затем поняла всю серьезность намерений заказчика. Она отказалась и выразила надежду на то, что этот план не удастся реализовать.

"Ко мне обратился один серьезный парень. Я познакомилась с ним в Лондоне и знаю о том, что он хорошо выполняет свою работу. Когда он предложил мне встретиться, я подумала, что мы будем обсуждать бизнес. Чем дальше заходил разговор, тем понятнее мне становилось, что меня это дело не касается. Я думала, что меня снимает скрытая камера, когда мне сказали, что за 60 тысяч евро и поездку в любую часть света я должна отвести Новака в укромное место, соблазнить его и снять это на видео. Когда я поняла, что это не шутка, то почувствовала себя обиженной и опустошенной. Надеюсь, у них не получилось найти другую девушку на эту роль", – рассказала Щекич.

Отметим, что Джокович женат на своей возлюбленной Елене на протяжении семи лет. Вместе они воспитывают двух детей – семилетнего Стефана и трехлетнюю Тару.

Наталья Щекич в боди
Наталья Щекич в спортивных штанах
Наталья Щекич в сапогах
Наталья Щекич смотрит в камеру
Наталья Щекич в джинсовой куртке

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали откровенные фотографии лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной без бюстгальтера.

Новак Джокович