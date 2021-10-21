Сексуальная звезда биатлона показалась после родов с дочерью

Чуть более месяца назад знаменитая биатлонистка Габриэла Коукалова впервые стала матерью. 31-летняя чешка после завершения карьеры ушла в декрет и вскоре родила дочь Изабэль. Однако это не мешает одному из секс-символов мирового биатлона оставаться активным в соцсетях.

На своей странице в Facebook Габи не стесняется показывать ни свои фотографии после родов, ни малышки. Еще будучи в роддоме, Коукалова поделилась кадрами с медработниками, которые помогали ее дочери появиться на свет.

Да и сама новорожденная попала в прицел камеры с первых же часов жизни.

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Призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира показала, как гуляет с малышкой на свежем воздухе в сельской местности. И пожаловалась, что много чего теперь не успевает делать; в том числе – отвечать на сообщения в соцсетях.

Зато бойфренд спортсменки старается часто составлять ей компанию и даже гулять с коляской.

Габриэла похвасталась, что научилась уже пеленать девочку, но та очень быстро пытается избавиться от "лишней" одежды.

Напомним, в 2016-2020 годах одна из лучших биатлонисток планеты была замужем за бадминтонистом Петром Коукалом. В этом году она сошлась с давним другом – ресторатором Милошем Кадержабеком.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира по биатлону разделась топлес, отмечая День без бюстгальтера.

Ранее биатлонистка появилась обнаженной на обложке Playboy.