Сексуальная Марина Бех-Романчук показала свою крошку. Фотофакт
Одна из самых знаменитых и привлекательных украинских спортсменок, Марина Бех-Романчук, не устает радовать своих поклонников новыми кадрами в соцсетях. Кроме событий из жизни, в последнее время легкоатлетка стала рассказывать и о своем питании.
Очередной впечатляющей фотографией на странице девушки в Instagram стало изображение с автомобилем. "Я люблю путешествовать со своей спортивной крошкой", – объявила Марина на фоне красного авто, представ в роскошном белом одеянии, дополненном черным беретом и сумкой клатч.
Девушка не забыла поинтересоваться и у подписчиков, какая у них любимая машина.
Отвечая на вопросы о своей спортивной фигуре, Бех-Романчук стала делиться своим меню.
Например, показала свой довольно скромный завтрак.
И призналась, что редко потребляет первые блюда, но от борща порой удержаться не может.
Также заметное место в "историях" стала занимать кошка спортсменки.
Однако, главным действующим лицом остается, конечно, сама красавица.
Как сообщал OBOZREVATEL, на днях легкоатлетка рассказала о ночи в поезде с крысами.
Ранее Марина Бех-Романчук в мини-купальнике загрустила о лете и пошла в бассейн.