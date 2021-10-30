Сексуальная Марина Бех-Романчук показала свою крошку. Фотофакт

Одна из самых знаменитых и привлекательных украинских спортсменок, Марина Бех-Романчук, не устает радовать своих поклонников новыми кадрами в соцсетях. Кроме событий из жизни, в последнее время легкоатлетка стала рассказывать и о своем питании.

Очередной впечатляющей фотографией на странице девушки в Instagram стало изображение с автомобилем. "Я люблю путешествовать со своей спортивной крошкой", – объявила Марина на фоне красного авто, представ в роскошном белом одеянии, дополненном черным беретом и сумкой клатч.

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Девушка не забыла поинтересоваться и у подписчиков, какая у них любимая машина.

Отвечая на вопросы о своей спортивной фигуре, Бех-Романчук стала делиться своим меню.

Например, показала свой довольно скромный завтрак.

И призналась, что редко потребляет первые блюда, но от борща порой удержаться не может.

Также заметное место в "историях" стала занимать кошка спортсменки.

Однако, главным действующим лицом остается, конечно, сама красавица.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях легкоатлетка рассказала о ночи в поезде с крысами.

Ранее Марина Бех-Романчук в мини-купальнике загрустила о лете и пошла в бассейн.