Секс-символ украинского спорта послала необычное приветствие. Фото

Одна из самых привлекательных украинских спортсменок Юлия Левченко порадовала поклонников очередными фотографиями. 23-летняя прыгунья в высоту сопроводила их короткою подписью на английском "hi" ("привет") и одарила всех своей лучезарной улыбкой.

На своей страничке в Instagram блондинка предстала в светло-сером в клеточку пиджаке и черной блузке.

На втором кадре из той же серии девушка видна уже в полный рост. К своему наряду она добавила массивные черные ботинки.

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Юлию многие считают секс-символом украинского спорта. "Конкуренцию" ей составляют Марина Бех-Романчук и Дарья Белодед. Один из главных козырей Левченко – ее жизнерадостная улыбка.

Красавица любит бывать в теплых краях и делиться позитивными эмоциями в соцсетях.

Ранее Левченко снялась в купальнике и вызвала восторг у поклонников. Еще уроженка Бахмута, что в Донецкой области, показала фото в разноцветном топике, которое емко подписала "Молодость".

А места, где бывает спортсменка, вызывают восхищение у десятков тысяч фанатов, как и она сама.

А недавно легкоатлетка экспериментировала с прической, вплетая в волосы небольшие колечки.

В этом году Левченко заняла восьмое место на Олимпийских играх в Токио. Ранее она завоевывала "серебро" чемпионата мира и побеждала на Юношеской Олимпиаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка выиграла турнир в США, на который не пустили российскую чемпионку Олимпиады-2020.