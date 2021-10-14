Секс-символ украинского спорта послала необычное приветствие. Фото
Одна из самых привлекательных украинских спортсменок Юлия Левченко порадовала поклонников очередными фотографиями. 23-летняя прыгунья в высоту сопроводила их короткою подписью на английском "hi" ("привет") и одарила всех своей лучезарной улыбкой.
На своей страничке в Instagram блондинка предстала в светло-сером в клеточку пиджаке и черной блузке.
На втором кадре из той же серии девушка видна уже в полный рост. К своему наряду она добавила массивные черные ботинки.
Юлию многие считают секс-символом украинского спорта. "Конкуренцию" ей составляют Марина Бех-Романчук и Дарья Белодед. Один из главных козырей Левченко – ее жизнерадостная улыбка.
Красавица любит бывать в теплых краях и делиться позитивными эмоциями в соцсетях.
Ранее Левченко снялась в купальнике и вызвала восторг у поклонников. Еще уроженка Бахмута, что в Донецкой области, показала фото в разноцветном топике, которое емко подписала "Молодость".
А места, где бывает спортсменка, вызывают восхищение у десятков тысяч фанатов, как и она сама.
А недавно легкоатлетка экспериментировала с прической, вплетая в волосы небольшие колечки.
В этом году Левченко заняла восьмое место на Олимпийских играх в Токио. Ранее она завоевывала "серебро" чемпионата мира и побеждала на Юношеской Олимпиаде.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка выиграла турнир в США, на который не пустили российскую чемпионку Олимпиады-2020.