Секс-символ UFC снялась топлес

Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант которую называют секс-символом промоушена из-за любви к голым снимкам, порадовала фанатов очередным провокационным снимком.

У себя в Instagram 26-летняя американка снялась топлес, затемнив фотографию фильтрами.

"Мои губы – пистолет, моя улыбка – спусковой крючок, мои поцелуи – пули. Назовите меня убийцей", – философски подписала кадр девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка-боец выложила снимок, на котором на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадры, где изображена обнаженной на кухне и на балконе.

Позже ВанЗант объяснила, почему решила опубликовать откровенные фотографии с мужем.