Секс-символ MMA поразила поклонников, снявшись в микро-бикини. Фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Пейдж ВанЗант

Знаменитая девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Пейдж ВанЗант, которую называют секс-символом из-за любви к голым снимкам, в очередной раз поразила своих поклонников в Instagram. 27-летняя американка снялась в бикини, которое едва прикрывала пышные формы.

Пейдж ВанЗант снялась в бикини

Пейдж позволила своим фанатам сполна насладиться своим телом, выложив фотографии с разных ракурсов.

Пейдж ВанЗант поразила откровенным фото
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На снимках ВанЗант запечатлена сверху, сбоку и сзади. Подписчики красотки уже оценили фигуру экс-звезды UFC, завалив ее в комментариях восторженными признаниями в любви.

Пейдж ВанЗант продемонстрировала эффектные бедра
Пейдж ВанЗант сняли с разных ракурсов
Пейдж ВанЗант в купальнике
Пейдж ВанЗант
Пейдж ВанЗант
Пейдж ВанЗант называют секс-символом ММА
Пейдж ВанЗант
Пейдж ВанЗант

Отметим, что в феврале Пейдж избили в кулачном бою. Она проиграла Британи Харт в дебютном бою в Bare Knuckle FC — первой профессиональной лиге этого вида спорта США.

СШАПейдж ВанЗант