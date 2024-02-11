Секс-символ Казахстана стала чемпионкой мира по боксу, выиграв нокаутом в первом раунде. Видео

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас (6-1, 3 КО) завоевала титул чемпионки мира в легчайшем весе по версии WIBA. 8-раундовый поединок против пакистанки Ромы Юсаф (5-1-1, 2 КО) завершился досрочно.

26-летняя уроженка Тараза, которую болельщики Казахстанга называют секс-символом страны, расправилась с соперницей в первой же трехминутке.

Кроме эффектных внешних данных Лукас обладает еще и весьма солидным послужным списком спортивных достижений.

В активе девушки три "золота" чемпионата Казахстана по боксу (2013, 2014, 2015), а также победы на Кубке мира (2018) и Кубке наций (2018). Лукас является чемпионкой мира в профессиональном боксе по версии UBO (2022).

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