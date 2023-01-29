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Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
1,3 т.
Эжени Бушар

Эжени Бушар, которую многие издания и фанаты считают самой сексуальной теннисисткой мира, была замечена на пляже Майами после неудачи на Открытом чемпионате Австралии. Папараци сняди 28-летнюю канадку в тот момент, когда она в леопардовом бикини нежилась на берегу Атлантического океана на юго-восточном побережье Америки.

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Девушка не знала, что ее фотографируют. Отсутствие макияжа делала ее абсолютно непохожей на привычную глазу болельщика героиню гламурных фотосессий.

Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа
Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа
Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа
Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа

28-летняя канадка не смогла пройти квалификацию в Мельбурне после поражения 3-6 6-1 4-6 американке Эшлин Крюгер в понедельник.

Бушар в настоящее время занимает 327-е место в мире и боролся с травмами в прошлом году.

Она выбыла из строя с марта 2021 года по август 2022 года после операции на травмированном плече .

OBOZREVATEL предлагает для сравнения посмотреть, как выглядит Эжени после профессиональных фотосъемок.

Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа
Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа
Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа
Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа

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