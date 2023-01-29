Самую сексуальную теннисистку планеты полуголую словили на пляже папарацци, показав ее без макияжа

Эжени Бушар, которую многие издания и фанаты считают самой сексуальной теннисисткой мира, была замечена на пляже Майами после неудачи на Открытом чемпионате Австралии. Папараци сняди 28-летнюю канадку в тот момент, когда она в леопардовом бикини нежилась на берегу Атлантического океана на юго-восточном побережье Америки.

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Девушка не знала, что ее фотографируют. Отсутствие макияжа делала ее абсолютно непохожей на привычную глазу болельщика героиню гламурных фотосессий.

28-летняя канадка не смогла пройти квалификацию в Мельбурне после поражения 3-6 6-1 4-6 американке Эшлин Крюгер в понедельник.

Бушар в настоящее время занимает 327-е место в мире и боролся с травмами в прошлом году.

Она выбыла из строя с марта 2021 года по август 2022 года после операции на травмированном плече .

OBOZREVATEL предлагает для сравнения посмотреть, как выглядит Эжени после профессиональных фотосъемок.

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