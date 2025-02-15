Самая сексуальная волейболистка планеты надела прозрачное платье и поразила Instagram. Фото

29-летняя Кейла Симмонс, получившая неофициальный титул "самой сексуальной волейболистки мира", продолжает впечатлять своих поклонников активным онлайн-присутствием. Не так давно американка произвела настоящий фурор, поделившись в Instagram снимком в прозрачном наряде.

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Фанаты поспешили оставить комментарии, один из них написал: "Вау, это невероятно". Другой отметил: "Красота". Кто-то сказал: "Момент для богини в платье".

Кейла продолжает набирать популярность в сети, став одним из ведущих спортивных инфлюенсеров. На её Instagram подписано более одного миллиона человек, а на TikTok — ещё 800 000.

Симмонс в свое время была капитаном университетской команды во Флориде, играла за юношескую сборную США, а позже продолжила карьеру в волейбольной команде Университета Маршалла, где с успехом выступала на уровне NCAA — самой сильной студенческой лиги Америки.

В спортивной семье Кейлы это не удивительно: её отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка был питчером в "Питтсбург Пайрэтс".

Однако путь Кейлы к популярности не был легким. В колледже ей пришлось столкнуться с трудными ситуациями, когда администрация университета заявила, что её фотографии, на которых она демонстрирует тело, являются "неуместными".

Более того, её даже попросили удалить свой аккаунт в социальных сетях. Это было тяжело для Кейлы, так как она почувствовала, что ее лишают права заниматься любимым видом спорта. Этот случай стал для неё важным уроком, и с тех пор она поняла, что нельзя позволять чужому мнению влиять на то, как ты относишься к себе.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть на избранные снимки американской красавицы.

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