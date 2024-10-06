Самая сексуальная спортсменка мира, поддерживающая Украину, снялась в бикини и поразила Instagram. Фото

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, специализирующаяся на беге на средние дистанции, произвела настоящий фурор в социальных сетях, выложив фотографии со своего отдыха. На снимках 25-летняя красотка позирует на берегу Индийского океана.

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За несколько часов кадры Шмидт сделанные на Мальдивах собрали десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

После начала полномасштабного вторжения России, Алиса поддержала Украину. На соревнованиях она выступала с желто-синим браслетом, а также опубликовала соответствующий пост в Instagram.

Шмидт обрела популярность еще на юниорском уровне, когда помогла Германии завоевать "серебро" в эстафете 4x400 на чемпионате Европы по легкой атлетике U-20.

Затем Шмидт продолжила свой успех, помогая национальному квартету завоевать бронзу чемпионата Европы U-23 лет в эстафете 4x400.

Красивая внешность блондинки привела к тому, что австралийский журнал Busted Coverage назвал ее "Самой сексуальной спортсменкой в ​​мире".

На Олимпиаде-2024 Шмидт бежала на втором этапе эстафеты в предварительном забеге, но сборная Германии заняла только 15-е место из 16 команд и не вышла в финал.

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