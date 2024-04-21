Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

21-летняя звезда плавания Андреа Драгой произвела настоящий фурор в социальных сетях своим откровенным нарядом. Американская спортсменка с румынскими корнями снялась в откровенном бикини на пляже в Майами.

Комментаторы под снимком завалили спортсменку восторженными комментариями, признаваясь ей в любви и отмечяя ее потрясающую красоту.

В одном из своих ранних интервью Андреа рассказывала, что начала плавать в возрасте 6 лет и этот вид спорта стал большей частью ее жизни.

У себя на родине она участвовала в юниорских чемпионатах мира и Европы, а потом переехала в США, где поступила в колледж в Калифорнии.

Основной специальностью для девушки является психология, спортивный менеджмент и кинезиологию. Кроме того Андреа выступает в составе местной студенческой команды.

Кроме спорта молодая пловчиха активно участвует в конкурсах красоты. В этом ей помогает курс в модельном агентстве в Румынии, который она прошла перед переездом в Штаты.

Ее самые крупные победы случились на "Мисс Калифорния США" и "Мисс посол США", после чего она получила неофициальный титул "Самой сексуальной пловчихи мира".

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