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Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
4,2 т.
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

21-летняя звезда плавания Андреа Драгой произвела настоящий фурор в социальных сетях своим откровенным нарядом. Американская спортсменка с румынскими корнями снялась в откровенном бикини на пляже в Майами.

Комментаторы под снимком завалили спортсменку восторженными комментариями, признаваясь ей в любви и отмечяя ее потрясающую красоту.

Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

В одном из своих ранних интервью Андреа рассказывала, что начала плавать в возрасте 6 лет и этот вид спорта стал большей частью ее жизни.

Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

У себя на родине она участвовала в юниорских чемпионатах мира и Европы, а потом переехала в США, где поступила в колледж в Калифорнии.

Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

Основной специальностью для девушки является психология, спортивный менеджмент и кинезиологию. Кроме того Андреа выступает в составе местной студенческой команды.

Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

Кроме спорта молодая пловчиха активно участвует в конкурсах красоты. В этом ей помогает курс в модельном агентстве в Румынии, который она прошла перед переездом в Штаты.

Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

Ее самые крупные победы случились на "Мисс Калифорния США" и "Мисс посол США", после чего она получила неофициальный титул "Самой сексуальной пловчихи мира".

Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже
Самая сексуальная пловчиха мира поразила сеть откровенной фотосессией на пляже

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