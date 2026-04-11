Самая сексуальная автогонщица мира снялась в бикини и поразила Instagram. Фото

Американка Линдси Брюэр, выступающая в Lamborghini Super Trofeo, очаровала фнатов своим фотосетом в Майами. 28-летняя спортсменка, которую медиа называют "самой сексуальной автогонщицей мира", произвела настоящий фурор среди фанатов кадрами со своего отдыха.

Видео дня

Юзеры не смогли пройти мимо ее безупречных форм, завалив красотку восторженными комментариями.

Брюэр сочетает карьеру пилота с модельной деятельностью и активно выступает в профессиональных сериях. Она продолжает выступления в мужских чемпионатах, последовательно продвигаясь по ступеням американского автоспорта.

Впервые за руль карта Брюэр села в 11 лет и сразу выиграла гонку, а затем стала победительницей регионального чемпионата. В дальнейшем она продолжила выступления в картинге, дошла до более мощных классов и параллельно начала пробовать силы в Формуле-4.

Позже гонщица сменила направление и перешла в кузовные серии. В 2015 и 2016 годах она выигрывала национальный чемпионат US Legends в категории Semi-Pro.

После этого в карьере наступил перерыв. В своей последней гонке перед паузой в 2019 году на финальном этапе серии Saleen Cup GT она заняла третье место и одновременно прошла обучение в школе Skip Barber.

Возвращение состоялось в 2021 году: Брюэр провела полный сезон в серии TC America за рулем Honda Civic Type R. После этапов в Сономе и Остине она занимала десятое место в зачете TC.

Далее она продолжила развитие карьеры в формульных сериях. В USF Pro 2000 ее лучшим результатом стало восьмое место в Индианаполисе, а в 2024 году она перешла в Indy NXT, где выступает за команду Juncos Hollinger Racing.

Гонщица сознательно выбирает смешанные чемпионаты, предпочитая конкурировать на равных с мужчинами. Дополнительно она остается заметной фигурой в медиа за счет высокой популярности в социальных сетях и сотрудничества с профильными изданиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!