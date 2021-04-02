Самая красивая гольфистка мира выложила откровенное фото без бюстгальтера
Знаменитая американка Пейдж Спиранак, которую часто называют самой красивой гольфисткой мира, опубликовала откровенное фото, ответив критикам.
Некоторым пользователям не нравится контент, который появляется на странице спортсменки в социальных сетях, поскольку на снимках она часто демонстрирует свое пышное декольте.
"Никто не будет воспринимать тебя всерьез, пока ты будешь публиковать фото с декольте", – написали ей.
Спиранак заявила, что не собирается останавливаться и сделает специальные полотенца, изобразив на них себя без бюстгальтера и в зеленом пиджаке.
"В продолжение того, чем я люблю заниматься, я решила выпустить специальные полотенца с этим моим изображением и другими принтами на тему турнира "Мастерс". Если вы хотите заказать себе один из них, перейдите по ссылке в профиле. Мои ненавистники также могут использовать их, чтобы утереть свои слезы", – ответила Пейдж.
Отметим, что "Мастерс" является одним из крупнейших турниров по гольфу в мире и входит в число "мейджоров" (эквивалент турниров Большого шлема в теннисе).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Спиранак пожаловалась на неназванный гольф-клуб, который отказался принять от нее благотворительную помощь из-за ее большой груди.