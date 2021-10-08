Российская спортивная телеведущая снялась обнаженной в стиле Бриджит Бардо

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Российская спортивная телеведущая снялась обнаженной в стиле Бриджит Бардо

Известная уфимская спортивная телеведущая Ульяна Тригубчак порадовала свою многочисленную инстаграмную торсиду обнаженной фотосессией. Бывшая участница группы поддержки хоккейного клуба "Салават Юлаев", которая ушла из чирлидинга в журналистику, вдохновилась откровенными фото Бриджит Бардо.

В кадре на Ульяны надеты лишь прозрачные колготы. Обнаженную грудь девушка прикрывает рукой.

Ульяна Тригубчак
Ульяна Тригубчак и Ростислав Мурзагулов
Видео дня
Ульяна Тригубчак обнаженная
Ульяна Тригубчак на фоне заката
Ульяна Тригубчак топлес на пляже
Ульяна Тригубчак на отдыхе
Ульяна Тригубчак
Ульяна Тригубчак топлес
Ульяна Тригубчак снялась в ч/б обнаженной фотосессии
Ульяна Тригубчак на отдыхе
Ульяна Тригубчак на работе

Напомним, что ранее Ульяна представила фотосет, в котором она снялась обнаженной. Девушка выполнила обещание, которое дала по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги, когда пообещала раздеться в случае выхода ее любимой команды в финал Конференции.