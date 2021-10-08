Российская спортивная телеведущая снялась обнаженной в стиле Бриджит Бардо

Известная уфимская спортивная телеведущая Ульяна Тригубчак порадовала свою многочисленную инстаграмную торсиду обнаженной фотосессией. Бывшая участница группы поддержки хоккейного клуба "Салават Юлаев", которая ушла из чирлидинга в журналистику, вдохновилась откровенными фото Бриджит Бардо.

В кадре на Ульяны надеты лишь прозрачные колготы. Обнаженную грудь девушка прикрывает рукой.

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Напомним, что ранее Ульяна представила фотосет, в котором она снялась обнаженной. Девушка выполнила обещание, которое дала по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги, когда пообещала раздеться в случае выхода ее любимой команды в финал Конференции.