Российская чемпионка Wimbledon, снимавшаяся топлес, блеснула фигурой в купальнике

Чемпионка юниорского Wimbledon-2015 Софья Жук порадовала 70-тысячную армию своих подписчиков в Instagram, снявшись в жаркой солнечной фотосессии. 21-летняя теннисистка попозировала в соблазнительном купальнике, который подчеркивал ее молодое и спортивное тело.

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Напомним, что ранее Софья устроила настоящий "пожар" у себя в аккаунте, выложив эротический кадр.

"Потому что почему бы и нет?" – подписала фото теннисистка, на котором стоит топлес, прикрыв обнаженную грудь руками.