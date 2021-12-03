Российская чемпионка Wimbledon, снимавшаяся топлес, блеснула фигурой в купальнике

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
565
София Жук

Чемпионка юниорского Wimbledon-2015 Софья Жук порадовала 70-тысячную армию своих подписчиков в Instagram, снявшись в жаркой солнечной фотосессии. 21-летняя теннисистка попозировала в соблазнительном купальнике, который подчеркивал ее молодое и спортивное тело.

Софья Жук
Софья Жук загорает
Софья Жук
Видео дня
Софья Жук в отеле
Софья Жук на пляже
Софья Жук на берегу океана
Софья Жук
Софья Жук в бейсболке и белом топе
Софья Жук на закате
Софья Жук
Софья Жук в желтом
Софья Жук показала свою фигуру
Софья Жук в зеленом
Софья Жук продемонстрировала всем свои загорелые бедра
Софья Жук загорает

Напомним, что ранее Софья устроила настоящий "пожар" у себя в аккаунте, выложив эротический кадр.

"Потому что почему бы и нет?" – подписала фото теннисистка, на котором стоит топлес, прикрыв обнаженную грудь руками.