Российская чемпионка, с которой Путин нарушил закон, снялась обнаженной в полотенце. Видео

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова Новый год отпраздновала в бане. 19-летняя спортсменка выложила в Instagram видео, на котором сидит обнаженная, укутавшись в полотенце.

На заднем плане фигуристки работает телевизор, с комедией Леонида Гайдая.

Отметим, что ранее Алина показала небольшое видео, в котором впервые в движении снялась полуобнаженной.

Олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира-2019 года в женском одиночном катании на отдыхе в Дубаи в черном купальнике под зажигательную музыку немного покрутила бедрами.

Видео дня

Отметим, что зимой 2019 года Загитова решила приостановить карьеру, в пользу участия в ледовых шоу.

Она является ведущей телепроекта "Ледниковый период", а также учится на факультете журналистики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году тогда еще несовершеннолетняя Загитова приняла участие в митинге в поддержку Владимира Путина, что являлось нарушением закона

Российские болельщики с гневом восприняли такой поступок спортсменки

Спустя год Загитова была вынуждена удалить фото с "Прямой линии" Владимира Путина, в студии которой она побывала

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате.

Оксана заявила, что российская чемпионка позаимствовала ее идею насчет костюма.

Красный наряд принес Алине в 2018 году "золото" Олимпийский игр в Пхенчхане.