Российская чемпионка, с которой Путин нарушил закон, снялась обнаженной в полотенце. Видео

Максим Иншаков
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Алина Загитова и Путин

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова Новый год отпраздновала в бане. 19-летняя спортсменка выложила в Instagram видео, на котором сидит обнаженная, укутавшись в полотенце.

На заднем плане фигуристки работает телевизор, с комедией Леонида Гайдая.

Отметим, что ранее Алина показала небольшое видео, в котором впервые в движении снялась полуобнаженной.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира-2019 года в женском одиночном катании на отдыхе в Дубаи в черном купальнике под зажигательную музыку немного покрутила бедрами.

Видео дня

Отметим, что зимой 2019 года Загитова решила приостановить карьеру, в пользу участия в ледовых шоу.

Загитова на приеме у Путина

Она является ведущей телепроекта "Ледниковый период", а также учится на факультете журналистики.

Загитова и Медведева с Путиным (2018 год)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Загитова (с флагом) на митинге в поддержку Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате.

Баюл и Загитова

Оксана заявила, что российская чемпионка позаимствовала ее идею насчет костюма.

Загитова в красном костюме

Красный наряд принес Алине в 2018 году "золото" Олимпийский игр в Пхенчхане.

Алина Загитова