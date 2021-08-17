Российская болельщица разделась на трибуне, подняв плакат с просьбой. Фотофакт

Нестандартный перфоманс устроила одна из болельщиц на игре 3-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. Фанатка "Уфы" во время матча с "Локомотивом" разделась до белья, чтобы привлечь внимание защитника уфимской команды Морица Бауэра.

Сначала девушка была в шортах и топике, но ей это оказалось мало. В какой-то момент зрительница сняла одежду, показав плакат с обращением к 29-летнему австрийцу.

"Бауэр, подари футболку, а то холодно", — написала россиянка.

Видео дня

В итоге экс-игрок сборной Австрии заметил оригинальную просьбу, выполнив ее.

Сам матч завершился вничью со счётом 1:1.

В двух предыдущих турах "Уфа" проиграла ЦСКА (0:1) и "Динамо" (2:3). "Локомотив" победил "Арсенал" (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.

Напомним, в сезоне-2020/2021 "Уфа" заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежала вылета в Футбольную национальную лигу. "Локомотив" финишировал третьим и пробился в Лигу Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болельщицы массово разделись на трибуне во время футбола в Чехии. Необычный эпизод произошел на матче плей-офф Первой лиги чемпионата страны между командами "Виктория" Пльзень - "Баник" Острава (1:1).