Роналду первый в мире пересек в Instagram рубеж в 400 миллионов подписчиков

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду достиг очередного пика популярности. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" набрал в Instagram 400 миллионов фолловеров – первый в мире. Примечательно, что случилось это тогда, когда форвард английского "Манчестер Юнайтед" праздновал день рождения: 5 февраля ему исполнилось 37 лет.

Ближайшими "преследователями" Криштиану в Instagram являются модель Кайли Дженнер (309 млн подписчиков) и аргентинский футболист французского ПСЖ Лионель Месси (306 млн).

День рождения Роналду отметил в кругу семьи. А возлюбленная звезды спорта Джорджина Родригес, зная его любовь к дорогим авто, подарила ему черный Cadillac Escalade.

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"Ты любовь всей моей жизни. Мы любим тебя бесконечно. Лучший отец и лучший спутник жизни, которого Бог мог нам назначить. Ты – боец, и достоин, чтобы с тобой происходило только самое лучшее. Ты – совершенство и вдохновение", – искренне написала Джорджина любимому.

"Жизнь – это американские горки. Тяжелая работа, высокая скорость, неотложные цели, ожидания… Но, в конце концов, все сводится к семье, любви, честности, дружбе и ценностям, которые того стоят. Спасибо за все сообщения! 37 и все продолжается", – бодро заявил сам Криштиану в сети.

В новом автомобиле португалец в понедельник, 7 февраля, прибыл на тренировочную базу МЮ. Уже во вторник его команду ждет выездной матч чемпионата Англии против скромного "Бернли". Пока что "Красные дьяволы" занимают четвертое место в Премьер-лиге.

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