Рональдиньо нашел применение большой груди поклонницы, собрав 2 млн просмотров в Twitter

Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо использовал большую грудь фанатки в Маями как полотно для автографа. 41-летний полузащитник расписался на бюсте девушки. Особенно эффектно удалась спортсмену буква R.

Обладатель "Золотого мяча", выступавший в свое время в "Барселоне" и оставил свою фамилию на самой выпуклой части тела фитнес-модель Лаура Робертс. Видео процесса за несколько дней собрало более 2 млн просмотров в Twitter.

Позже Лаура выложила совместный снимок с бразильцем.

Видео дня

Американка работает фитнес-тренером и пропагандирует здоровый образ жизни, а также любит сниматься в соблазнительных фотосессиях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на фотографии девушки.

Напомним, что в феврале Мигелина Элои Ассис дос Сантуш, мать бывшего бразильского футболиста Роналдиньо, скончалась на 72-м году жизни от последствий коронавируса