Рональдиньо нашел применение большой груди поклонницы, собрав 2 млн просмотров в Twitter

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Роналдиньо

Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо использовал большую грудь фанатки в Маями как полотно для автографа. 41-летний полузащитник расписался на бюсте девушки. Особенно эффектно удалась спортсмену буква R.

Обладатель "Золотого мяча", выступавший в свое время в "Барселоне" и оставил свою фамилию на самой выпуклой части тела фитнес-модель Лаура Робертс. Видео процесса за несколько дней собрало более 2 млн просмотров в Twitter.

Позже Лаура выложила совместный снимок с бразильцем.

Лаура Робертс с Роналдиньо
Видео дня

Американка работает фитнес-тренером и пропагандирует здоровый образ жизни, а также любит сниматься в соблазнительных фотосессиях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на фотографии девушки.

Лаура Робертс на пляже
Лаура Робертс показала результаты тренировок
Лаура Робертс во время тренировки
Лаура Робертс на яхте
Лаура Робертс после тренировки
Лаура Робертс в купальнике
Лаура Робертс в тренажерном зале

Напомним, что в феврале Мигелина Элои Ассис дос Сантуш, мать бывшего бразильского футболиста Роналдиньо, скончалась на 72-м году жизни от последствий коронавируса