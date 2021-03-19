Родившийся в Украине бодибилдер развелся с секс-куклой и женился на женщине-курице

Уроженец Рубежного Луганской области бодибилдер Юрий Толочко, который с пяти лет живет в Казахстане, развелся с секс-куклой по имени Марго и показал подписчикам новую жену – куклу с телом курицы и головой женщины.

На своей странице в Instagram спортсмен отметил, что его новая избранница еще не определилась со своим полом и сексуальной ориентацией. По словам Юрия, он еще не готов к тому, чтобы говорить о разводе со своей бывшей женой.

"Привет! Хочу представить вам мою новую жену Лолу. Она еще не определилась со своим полом и сексуальной ориентацией. У нее женская голова, тело курицы и глубокий пупок, который может быть использован для сексуальных утех. Когда-нибудь я покажу вам, как это работает. Я также решил создать гарем, чтобы наша семья стала большой. P.S. Мы с Марго расстались. Я еще не готов говорить о причинах нашего развода", – написал Толочко.

Видео, в котором бодибилдер демонстрирует все преимущества своей новой избранницы, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что они с секс-куклой сыграли свадьбу в конце 2020 года. Организацией торжественной церемонии занималось специальное агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрия, одетого в женское платье, избили на митинге в Казахстане.