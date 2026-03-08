Ризатдинова разделась на Мальдивах и показала, как выглядит в 32 года. Фото

Бронзовая призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах. 32-летняя спортсменка показала фигуру в купальнике и продемонстрировала свою идеальную физическую форму.

На одном из снимков гимнастка идет по деревянному пирсу среди океана в светлом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. На другом фото Ризатдинова позирует на песчаном пляже в черном купальнике и шляпе.

В комментариях поклонники крымчанки устроили настоящий пожар, завалив ее восторженными комплиментами.

Анна Ризатдинова родилась в Симферополе. Стала бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, выиграла чемпионат мира 2013 года в упражнении с обручем и неоднократно поднималась на пьедестал мировых и европейских первенств.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Ризатдинова сообщала, что для жизни в Киеве ей хватает около 2 тысяч долларов в месяц на себя и сына. По ее словам, такой бюджет позволяет покрывать основные расходы без роскошных трат, при этом значительная часть средств направляется на бытовые нужды и развитие бизнеса.

