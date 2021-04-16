Ринг-герл Усика снялась в соблазнительной фотосессии

Украинская модель Нина Крохмалюк привлекла к себе внимание украинских болельщиков после появления на вечерах бокса промоутерской компании Usyk 17 Promotions. Нина работает ринг-герл, выходя с табличкам между раундами.

Недавно девушка порадовала свою многотысячную армию поклонников в Instagram, снимками с соблазнительной фотосессии.

Крохмалюк училась в педагогическом университете на факультете дошкольного образования, однако в 20 лет решила изменить свою жизнь, приняв участие в шоу "Топ-модель по-украински". Она также является финалисткой конкурса "Мисс Украина-2016".В августе прошлого года Нина снялась в горячей фотосессии у бассейна.

Напомним, что в со-главном событии на вечере бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotion, 27-летний украинский супертяж победил нокаутом на 2-й минуте боя.