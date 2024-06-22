'Рибери в шоке'. Милевский впервые рассказал про Тимощука и проституток на чемпионате Европы по футболу-2012

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как устроил для тогдашнего полузащитника французской команды Франка Рибери встречу с двумя девушками легкого поведения. Все произошло в Киеве после матча чемпионата Европы-2012 Швеция – Франция (2:0) по просьбе Анатолия Тимощука.

"Звонит мне – питерский чувак (Анатолий Тимощук – прим.): "Позвонил Рибери и попросил нарыть девочек легкого поведения". Я говорю: "А я при чем?". – "У тебя же записная книжка есть, ты свой человек по девкам". – "Какой его прайс интересует и сколько девушек нужно?". – "Сейчас перезвоню".

Рибери ему отмаячил. Перезванивает мне этот клоун: "Нужно две по тысяче долларов". Я говорю: "Хорошо, дай мне 30 минут".

Звоню самой главной мамке: "Привет, это Миля. Сейчас идет чемпионат Европы, сборная Франции живет в гостинице "Хаят". Надо две девочки по штуке". – "Кому?". – "Рибери". – "Это тот со шрамом из Франции?".

"Да. Только смотри, не подведи. Мне нужно марку держать, чтобы меня потом хвалили". – "Хорошо". – "Только ты мне покажи сначала их фотки". – "Дай мне 30 минут". Уже этот звонит: "Ну что там?". – "Решаю вопрос".

Тут она посылает фотки. Я смотрю – девочки топ. Дал адрес. Они тулят в "Хаят". Я говорю питерскому: "Передай Франку привет, пусть мне организует бутылку "Чиваса" через тебя".

Охрана завела девочек к Рибери, он брал их на два часа. Я сижу, думаю, что там происходит. Два часа ночи, я не сплю, щелкаю телевизор. Здесь звонит мне мамка: "Все нормально. Девочки довольны, он им налил шампанское, не то что ты". Я говорю: "В смысле не то что я? Что ты меня обижаешь?".

"Тема, да я шучу. Рибери в восторге". - "Все, пока. Буду в отпуске или в баню поеду, так наберу. Скажи честно, Рибери дал на чай?". – "Дал сверху по 100 евро". Я говорю: "Вот вы пи**ите [обманываете - ред.] Наверное, нормально дали. Где откатик?

Я трубку положил, выдохнул. Главное, что Рибери понравилось. После всего звонит мне питерский: "Миля, спасибо тебе. Все на высшем уровне, Рибери в шоке". Там еще Роббен узнал, они же с ним были кентами в "Баварии".

Короче, Рибери в****л [занялся любовью - ред.] этих девушек, остался доволен, а виски я жду до сих пор. Так и не выставился, скотина", – цитирует Милевского tribuna.com со ссылкой на прямую трансляцию в Twitch.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2010 году Франк Рибери из мюнхенской "Баварии" попал в скандал на ЧМ в ЮАР. Поводом стало заявление некой Захии Дехар, которая заявляла, что футболисты имели с ней секс, когда она была несовершеннолетней. Дехар говорит, что игроки знали, сколько ей лет, но "их это совершенно не волновало".

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