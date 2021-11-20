Рекордсменка UFC снялась в вульгарном видео и назвала украинцев "тупыми"

Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (10-3) устроила перепалку со своим соотечественником в Instagram. У себя в аккаунте 30-летняя уроженка Вольногорска выложила видео, в котором в маленьких плавках крутит перед камерой бедрами.

В следующем ролике Марина в откровенном бикини демонстрирует всем желающим свою пятую точку.

В комментариях девушку спросили, точно ли она боец UFC, что взорвало спортсменку.

"Если ты боец тебе ничего нельзя делать ? Вы такие тупые? Две минуты веселья , танцев, а у людей столько говна прорвало", – написала Мороз.

Видео дня

В ответ юзер сказал, что на самом деле делал девушке комплимент.

Отметим, что у Марины есть собственный сайт, на котором она торгует своим интимным контентом. Подписаться можно за 10 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Марина в Бразилии единогласным решением судей победила местную спортсменку Майры Буэно Силвы (5-0).

В этом поединке наша соотечественница установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть и на другие фотографии украинки.