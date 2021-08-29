Регбист поплатился за пьяный секс в туалете: фото подруги спортсмена

Будущее австралийского регбиста Адама Эллиота в местной команде "Кентербери-Бэнкстаун Булдогс" находится под большим вопросом после того, как он занялся сексом с регбисткой "Брсбейн Бронкос" Майл Бойл. Инцидент произошел в ресторане Голд-Коста, сообщает au.sports.yahoo.com.

Сотруднику ресторана пришлось вызывать охрану, чтобы открыть дверь туалетной кабинки, где заперлись Эллиот и Бойл. После этого нетрезвого и полуголого Эллиота вывели на улицу на глазах посетителей.

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Он уже попадал в заголовки газет в начале года, когда был пойман пьяным за поцелуем бывшего товарища по команде Майкла Лихаа на домашней вечеринке. Это вынудило Адама бросить пить и начать посещать собрание анонимных алкоголиков.

Национальная регбийная лига Австралии уже оштрафовала 26-летнего Эллиота на 10 000 долларов за то, что он испортил репутацию этого вида спорта и нарушил "протокол биобезопасности". Спортсмен заявил, что не примет участие в заключительных двух играх сезона.

У Эллиота есть пять дней, чтобы разместить официальное сообщение с извинениями, но по информации местной прессы "Бульдоги" собираются расторгнуть с ним контракт.

Главный тренер "Кентербери" Фил Гулд назвал действия Эллиотта как "глупость высшего класса" от игрока, который уже попадал в скандалы вне поля.

Что касается Бойл, то она получила предупреждение от Лиги за поведение в ресторане и пройдет обучающий курс о том, как регбистам надо себя вести на публике.