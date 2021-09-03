Пышногрудая ринг-герл стала знаменитой после необычного инцидента на вечере бокса. Фото модели

Ринг-герл Кортни Келлар получила множество личных сообщений в Instagram после того, как с ней начал флиртовать знаменитый блогер Логан Пол. Последний посетил вечер бокса, главным событием которого стал бой его брата Джейка Пола против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Как сообщает издание The Sun, в объектив телекамер попал момент их общения. Комментируя эту ситуацию, модель сказала: "Покойтесь с миром, мои личные сообщения. Логан Пол, ты обладаешь невероятной силой".

Отмечается, что 29-летняя Келлар родилась в Техасе. Она попала в модельный мир после того, как начала снимать на видео свои оживленные дискуссии с коллегами. Так Кортни пыталась преодолеть свой страх работы на камеру и показать другим женщинам, что при желании они могут достичь всех своих целей.

Видео дня

Она выиграла несколько конкурсов красоты, включая международные соревнования "Мисс Техас" в 2017 году. Келлар постоянно посещает тренажерный зал, чтобы оставаться в хорошей форме.

На страницу модели в Instagram подписались уже почти 600 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джейк Пол, который, как и его брат, является YouTube-блогером, побил Вудли и выиграл свой четвертый бой подряд. Он начал заниматься боксом только 18 месяцев назад.

Что касается самого Логана, то в июне он провел поединок против легендарного Флойда Мейвезера и не был нокаутирован.