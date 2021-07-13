Пышногрудая фанатка отпраздновала победу Италии на Евро-2020, оставив на себе только трусики. Видео

Болельщица сборной Италии настолько обрадовалась победе своей команды в финале Евро-2020 над Англией, что не постеснялась устроить полуобнаженное шоу на улице одного из городов. Подопечные Роберто Манчини в драматичной серии пенальти выиграли у родоначальников футбола.

В сети появился ролик, снятый одним из случайных прохожих. На нем видно, как пышногрудая брюнетка в одних трусиках вылезла из окна автомобиля, держа в руках флаг своей страны.

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Напомним, что Люк Шоу вывел англичан вперед уже на второй минуте встречи, но во второй половине матча "скуадре адзурре" удалось сравнять счет. В основное и дополнительное время зрители больше голов не увидели, поэтому игра перешла в серию пенальти, где родоначальники футбола не забили три одиннадцатиметровых подряд, что и привело к их поражению.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории чемпионатов Европы голкипер стал лучшим игроком турнира.