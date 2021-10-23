Прыгунья Марина Бех-Романчук загрустила о лете в мини-купальнике и пошла в бассейн

Легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук решила совместить собственные занятия с тренировками мужа. Самая привлекательная пара украинского спорта отправилась из Хмельницкого в Днепр. Там Михаил пошел плавать в бассейн, а Марина заниматься на стадионе.

На своей странице в Instagram девушка рассказала о вояже в Днепр фотографиями и видеороликами.

Молодая пара спортсменов заглянула на стадион к подружке – бегунье на 400 метров Анне Рыжиковой.

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И даже на арене Бех-Романчук выглядела безукоризненно.

Между тем, Марина призналась, что хочет назад в лето, и опубликовала соблазнительное фото в белом мини-купальнике. Полушутя-полусерьезно прыгунья в длину написала, что любит зиму всего несколько дней в году – и то, когда на лыжах.

Затем пришло время тренироваться Михаилу, и теперь уже легкоатлетка наблюдала за ним со стороны, сожалея, что в ее городе нет 50-метрового бассейна. Это не позволяет молодым проводить больше времени вместе.

Однако под вечер спортивная пара оказалась-таки в одном месте. И из семейного ложа Марина пожелала всем сладких снов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях формы Марины Бех-Романчук поразили каратиста.

Недавно красавица Марина Бех-Романчук сверкнула в Венеции.