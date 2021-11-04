Прыгунья-красотка Левченко похвасталась фото из теплых краев
Несмотря на пандемию коронавируса, одна из лучших прыгуний в высоту в мире Юлия Левченко вырвалась из Украины за рубеж. 23-летняя красавица засветилась в солнечных Испании и Португалии.
На своей странице в Instagram девушка рассказала, что ей удалось попасть в Севилью на один день. Погода способствовала прекрасному настроению спортсменки.
Левченко показала серию фотографий из испанской провинции Андалусия.
Местные достопримечательности и украинская легкоатлетка среди них просто завораживают.
Древние здания в Севилье находятся среди чудесных парков.
Однако есть и современные сооружения, которые привлекают внимание туристов.
А уже вскоре Юлия появилась в Португалии. "Привет, дорогой песочек", – подписала прыгунья фотографию в летней спортивной одежде с пляжа.
Напомним, уроженка Донецкой области – серебряная призерка чемпионата мира и чемпионатов Европы в помещении. Также дважды выигрывала континентальные турниры среди молодежи.
Как сообщал OBOZREVATEL, легкоатлетка Левченко была телеведущей на матче "Шахтер" – "Реал".
Недавно Юлия Левченко показала романтические фото с любимым.