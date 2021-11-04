Прыгунья-красотка Левченко похвасталась фото из теплых краев

Несмотря на пандемию коронавируса, одна из лучших прыгуний в высоту в мире Юлия Левченко вырвалась из Украины за рубеж. 23-летняя красавица засветилась в солнечных Испании и Португалии.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что ей удалось попасть в Севилью на один день. Погода способствовала прекрасному настроению спортсменки.

Левченко показала серию фотографий из испанской провинции Андалусия.

Видео дня

Местные достопримечательности и украинская легкоатлетка среди них просто завораживают.

Древние здания в Севилье находятся среди чудесных парков.

Однако есть и современные сооружения, которые привлекают внимание туристов.

А уже вскоре Юлия появилась в Португалии. "Привет, дорогой песочек", – подписала прыгунья фотографию в летней спортивной одежде с пляжа.

Напомним, уроженка Донецкой области – серебряная призерка чемпионата мира и чемпионатов Европы в помещении. Также дважды выигрывала континентальные турниры среди молодежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, легкоатлетка Левченко была телеведущей на матче "Шахтер" – "Реал".

Недавно Юлия Левченко показала романтические фото с любимым.