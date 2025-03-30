Проститутки и групповой секс. Появились подробности интимной жизни главного сексоголика мирового спорта

Легенда гольфа Тайгер Вудс готовится вернуться в большой спорт в следующем месяце на турнире Мастерс в Огасте, при этом его яркая личная жизнь затмевает все спортивные успехи. The Sun впустил большой материал, собрав главные вехи отношений легендарного гольфиста, который страдал зависимостью от секса и лечился в клинике от сексоголизма.

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49-летний спортсмен, чья карьера собрала ошеломляющее состояние в 1,3 миллиарда долларов, имел череду громких романов и скандалов на протяжении многих лет. Множество любовниц, включая порнозвёзд, моделей Playboy, официанток из коктейль-баров и "сексуально голодную пуму", выступили с заявлениями после того, как в 2009 году выяснилось, что он изменял своей жене, шведской модели Элин Нордегрен.

Его романы были настолько известны, что американский телеведущий Ховард Стерн организовал "Конкурс красоты Тайгера Вудса", полностью состоящий из его любовниц, а после этого три его предполагаемые любовницы снялись вместе в порнофильме.

Элин Нордегрен – шведская "ведьма"

Безусловно, самым заметным и скандальным отношением Тайгера были отношения со шведской моделью Элин Нордегрен, которая, как утверждается, пыталась ударить его клюшкой для гольфа, узнав, что он изменник.

Пара, впервые встретившаяся в 2001 году, была жената шесть лет до 2010 года и имела двоих детей, но всё рухнуло после того, как стали известны подробности романа с организатором VIP-мероприятий Рейчел Учител.

Утверждается, что Элин узнала о его изменах во время недели Дня благодарения в 2009 года и нашла компрометирующие сообщения на его телефоне, пока он спал. Среди множества соблазнительных сообщений якобы было одно, где Тайгер заявил: "ты единственная, кого я когда-либо любил" — всего через четыре месяца после рождения его сына с Элин.

Рейчел провела получасовой телефонный разговор с Элин, в котором Тайгер тоже участвовал, пытаясь убедить её, что он не изменяет. Во время жаркого выяснения отношений в их особняке спортсмен заперся в ванной и в панике звонил Рейчел, якобы прося её удалить его номер, чтобы замести следы.

Элин просмотрела его телефон и впоследствии обнаружила сообщения другой предполагаемой любовнице, Джейми Груббс.

Элин позвонила ей и якобы сказала: "Ты знаешь, кто это, потому что ты тра*аешь моего мужа". "Я хотела подарить ему день рождения, который он запомнит… Я не думаю, что он хоть раз перестал улыбаться всё это время"

Порнозвезда Холли Сэмпсон

В отчаянной попытке сбежать Тайгер, как утверждается, был преследуем Элин, которая пыталась ударить его одной из его драгоценных клюшек для гольфа и разбила заднее стекло его машины, когда он пытался уехать.

Спортсмен врезался в пожарный гидрант и дерево во время побега. Считается, что это произошло из-за того, что Тайгер находился под воздействием снотворного.

После этого десятки женщин выступили с заявлениями о романах со звездой, включая порнозвезду Холли Сэмпсон, которая заявила, что не стыдится того, что "тра*ала Тайгера Вудса".

Её наняли танцевать стриптиз вместе с двумя другими женщинами, и после выступления помощник Тайгера вызвал её в спальню для "потрясающего" 45-минутного секса.

"Сексуально голодная пума" Тереза Роджерс была самой старшей из любовниц Тайгера в 49 лет.

"Это был очень чувственный, прекрасный опыт. Я хотела подарить ему день рождения, который он запомнит… Я не думаю, что он хоть раз перестал улыбаться всё это время", — рассказала она The Sun.

Порнозвезда Холли также утверждала, что занималась сексом с Тайгером на его мальчишнике, а нью-йоркская светская львица Кори Рист была с ним в дорогих отелях во время гольф-туров.

Согласно New York Post, Тайгер также "увёл" девушку бармена по имени Брайан Кимбро в 2004 году, а предполагаемая любовница Джули Постл называла его "Мистер Брайтсайд" в своём телефоне. Она отказалась от комментариев в то время.

Модель Playboy Лоредана Ферриоло якобы получала 11500 фунтов за раз за секс с ним и 46000 фунтов за групповой секс, по словам голливудской сводницы Мишель Браун. Лоредана отрицала интимные связи с Тайгером, но сказала, что он дарил ей деньги и украшения.

Также была взрослая актриса Вероника Сивек-Дэниелс, известная как Джослин Джеймс, которая, по данным Deadspin, якобы была "полноценной" любовницей Тайгера в течение многих лет.

Официантка из коктейль-бара Джейми Груббс, снимавшаяся в телешоу Tool Academy, занималась сексом с Тайгером "20 раз" и опубликовала голосовое сообщение и тексты от Вудса, чтобы доказать их отношения.

Минди Лоутон, работавшая официанткой за 6 фунтов в час, утверждала, что у неё были "жёсткие" сексуальные связи с Тайгером в его особняке и на заднем сиденье его Cadillac на церковной парковке.

Она рассказала News of the World, что "всё, для чего я ему была нужна, — это секс", и её решение выступить публично было для того, чтобы "его жена узнала, каким обманщиком он был".

Среди других были Тереза Роджерс, "очень сексуальная и очень известная" неназванная британская телеведущая и несколько официанток из коктейль-баров.

Несмотря на шумиху, Рейчел публично не говорила о романе, и ходят слухи, что она получила семизначную выплату от Тайгера.

Но в прошлом году в своём подкасте она рассказала, что "никто не слышит настоящую историю" об этих романах, потому что любовниц "заставляют подписывать соглашение о неразглашении", что грозит судебным иском, если они заговорят.

Вскоре после того, как романы вскрылись в 2009 году, Вудс провел пресс-конференцию после того, как корпоративные спонсоры разорвали с ним контракты, где он признал "повторяющееся безответственное поведение".

Он продолжил: "Я был неверен. У меня были романы. Я изменял. То, что я сделал, неприемлемо, и я единственный, кого следует винить. Я перестал жить по основным ценностям, в которые меня учили верить".

Тайгер лёг в реабилитационный центр, где лечился от сексуальной зависимости, что, как считается, было согласовано, чтобы сохранить его оплачиваемое партнёрство с Nike. Он посещал несколько учреждений для лечения после того, как его развод с Элин был урегулирован в 2010 году.

Изначально сообщалось, что она получила 675 миллионов фунтов, но позже TMZ утверждал, что сумма была ближе к 75 миллионам — по 15 миллионов за каждый год брака.

Линдси Вонн

После бури с Элин Тайгер оказался в объятиях своей подруги Линдси Вонн, олимпийской чемпионки по лыжным гонкам, с которой он встречался три года. На момент их расставания она винила их "невероятно насыщенные жизни", вынуждающие их "проводить большую часть времени порознь", — но инсайдеры утверждают совсем другую историю.

"У него случился рецидив в сексуальном плане", — рассказал близкий друг MailOnline. "Линдси узнала о женщинах снова. Как всегда, когда он в поездках. Точно так же, как было с Элин".

Сенсационно источник утверждал, что роман был "снятие стресса", потому что Тайгеру пришлось отказаться от участия в гольф-турнире 2017 года из-за травмы спины.

"Большинство мужчин напились бы из-за таких потерь, Тайгер занимается сексом. Обычно с местными проститутками, которым он платит огромные суммы, вероятно, чтобы они хотели повторных встреч и не рассказывали". — сказал источник.

Позже Тайгер признался во всём после того, как его заметили с "безликой, безымянной женщиной", и был опустошён, потому что "действительно хотел, чтобы Линдси была той единственной, но он снова всё испортил".

Они добавили: "Зная Тайгера, он даже не считает это изменой, потому что там нет ни романтики, ни чувств. Это просто снятие стресса, как пара коктейлей после плохого дня".

Линдси позже опубликовала мемуары, но, что примечательно, опустила все сочные подробности, заявив, что "ей не нужно этим делиться", и призналась, что "очень сложно встречаться с кем-то на виду у публики".

Кристин Смит

Затем Тайгер встречался с владелицей стилистического бизнеса Кристин Смит чуть меньше года до августа 2017 года. Их роман был раскрыт в мае, когда её допрашивала служба безопасности в аэропорту Палм-Бич о том, почему у неё было 150 000 фунтов наличными — она утверждала, что это был "подарок" от её спортивного бойфренда.

Она поддерживала Тайгера, когда его арестовали в 3 часа ночи за вождение в нетрезвом виде, и, узнав об этом, разрыдалась в торговом центре, крича: "Я знала это, я знала это".

Считается, что этот всплеск эмоций относился к её подозрениям, что звезда изменяет ей с будущей партнёршей Эрикой Херман или другой женщиной.

Через год после их расставания в 2018 году Кристин подала на него в суд, чтобы отменить соглашение о неразглашении, которое она подписала, утверждая, что ей не заплатили за молчание и она хотела рассказать свою историю.

Эрика Херман

Тайгер тайно встречался с Эрикой Герман несколько месяцев, когда она была представлена как девушка спортсмена, надев значок "супруги игрока" на Кубке президентов 2017 года.

Она работала генеральным менеджером в его ресторане The Woods Jupiter, и, по словам инсайдеров, преследовала его почти десятилетие.

"Эрика гонялась за Тайгером как щенок почти 10 лет. Не уверен, знала ли об этом его жена, но не понимаю, как она могла не знать", — рассказали они Radar Online.

Инсайдер утверждал, что Эрика была "заядлой тусовщицей" до отношений со звездой и сенсационно заявил, что она была "охотницей за деньгами".

Разрыв пары после шести лет в октябре 2022 года сопровождался двумя судебными исками. В первом она требовала 25 миллионов фунтов, утверждая, что Тайгер разрешил ей жить в его особняке во Флориде до 2026 года, но обманом заставил её собрать чемоданы для отпуска, а затем выгнал её.

Во втором иске утверждалось, что Тайгер сексуально домогался её, пока она работала на него, якобы угрожая уволить её, если она не подпишет соглашение о неразглашении после того, как они занялись сексом.Позже она отказалась от обоих исков.

Новая возлюбленная Тайгера Ванесса Трамп?

Бывшая жена сына президента Трампа считается последней женщине в жизни Тайгера Вудса. Бывшая модель, 47 лет, разведённая с Дональдом Трампом-младшим в 2018 году, была запечатлена уютно устроившейся рядом с Тайгером в гамаке и сияющей рядом с ним на другом гламурном снимке.