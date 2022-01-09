Представлено топ-6 самых секусальных спортсменок, открывших аккаунты на OnlyFans

Максим Иншаков
Раздевалка
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Представлено топ-6 самых секусальных спортсменок, открывших аккаунты на OnlyFans

От бывшей претендентки на титул чемпионки UFC до бывшей футболистки и гонщицы - всех этих звезд мирового спорта объединяет одно. Они решили продавать свой личный контент, разместив его на OnlyFansOnlyFansOnlyFansOnlyFansOnlyFans.

Мадлен Райт

Экс-игрок женского Чарльтона был выгнана из клуба, после того, как ее поймали на том, что она вдыхала веселящий газ на вечеринке и пила шампанское за рулем своего авто.

Однако с тех пор она превратилась в звезду социальных сетей — на ее аккаунт OnlyFans подписано более 15 000 людей, и многие платят 24 фунта стерлингов в месяц за дополнительный премиальный контент.

Мадлен Райт
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Мадлен Райт
Мадлен Райт
Мадлен Райт
Пейдж ВанЗант

Бывшая звезда UFC Пейдж создала свою личную фан-страницу в прошлом году после просьб от фанатов. Многие в социальных сетях оказались готовы заплатить за ее обнаженные фотографии.

Всего за 7,45 фунтов стерлингов в месяц скандальная спортсменка не только демонстрирует свои тренировки, но и выкладывает гламурные снимки. Единственный нюанс - весь контент Пейдж выкладывает на своем личном ресурсе PaigeFanZant.com, который очень похож на OnlyFans, но принадлежит лишь ей одной.

Пейдж ВанЗант
Пейдж ВанЗант
Пейдж ВанЗант
Пейдж ВанЗант
Пейдж ВанЗант
Рене Грейси

На гонщицу подписано более 460 000 на OnlyFans. В прошлом году она заявила, что заработала на снимках 5 миллионов фунтов стерлингов — больше, чем все, что она заработала за свою автомобильную карьеру в V8 Supercars.

Рене сразу же запретили заниматься спортом после того, как она запустила себя на платформе, так как она загрузила несколько откровенных изображений и видео.

Рене Грейси
Рене Грейси
Рене Грейси
Рене Грейси
Рене Грейси
Эрика Фонтейн

23-летняя гимнастка из США Эрика Фонтейн собрала 40 000 подписчиков на OnlyFans, где она предлагает "узнать дивную сторону себя".

Она не только публикует сексуально провокационный контент, но и любит общаться со своими поклонниками, которые отправляют ей сообщения.

За 7,45 фунтов стерлингов в месяц предлагает фанатам заглянуть в довольно приятное окно в ее жизнь.

Эрика Фонтейн
Эрика Фонтейн
Эрика Фонтейн
Эрика Фонтейн
Лиз Кэмбидж

Выиграв "бронзу" для Австралии на баскетбольном турнире на Олимпийских играх 2012 года, уроженка Лондона Кэмбидж знает, как заработать на своей внешности. К запуску аккаунта ее подтолкнули друзья.

"Я так боялась сделать это. Но мои друзья и семья сказали, что бы я не волновалась о том, что кто-то говорит — люди все равно будут либо любить меня, либо ненавидеть, независимо от всего", - прокомментировала свое решение девушка.

Она берет около 4,42 фунтов стерлингов за просмотр своего контента.

Лиз Кэмбидж
Лиз Кэмбидж
Лиз Кэмбидж
Лиз Кэмбидж
Перл Гонсалес

Женщина-боец смешанных единоборств Перл стала частью промоушена UFC Даны Уайта в 2017 году, памятно сразившись с Синтией Кальвильо и Полианой Ботельо.

В прошлом году она дразнила фанатов, что собирается создать учетную запись OnlyFans, прежде чем создать свой собственный сайт премиум-контента Pearls Paradize.

Чтобы получить доступ к сообщениям 35-летней спортсменки необходимо оформить подписку, стоимостью 7,45 фунтов стерлингов в месяц. Есть возможность бесплатного тестового периода.

Слоган на ее странице гласит: "Тип девушки, которую вы никогда не забудете". Неудивительно, что она набрала 62 000 подписчиков.

Перл Гонсалес
Перл Гонсалес
Перл Гонсалес
Перл Гонсалес