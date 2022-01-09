Представлено топ-6 самых секусальных спортсменок, открывших аккаунты на OnlyFans

От бывшей претендентки на титул чемпионки UFC до бывшей футболистки и гонщицы - всех этих звезд мирового спорта объединяет одно. Они решили продавать свой личный контент, разместив его на OnlyFansOnlyFansOnlyFansOnlyFansOnlyFans.

Экс-игрок женского Чарльтона был выгнана из клуба, после того, как ее поймали на том, что она вдыхала веселящий газ на вечеринке и пила шампанское за рулем своего авто.

Однако с тех пор она превратилась в звезду социальных сетей — на ее аккаунт OnlyFans подписано более 15 000 людей, и многие платят 24 фунта стерлингов в месяц за дополнительный премиальный контент.

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Бывшая звезда UFC Пейдж создала свою личную фан-страницу в прошлом году после просьб от фанатов. Многие в социальных сетях оказались готовы заплатить за ее обнаженные фотографии.

Всего за 7,45 фунтов стерлингов в месяц скандальная спортсменка не только демонстрирует свои тренировки, но и выкладывает гламурные снимки. Единственный нюанс - весь контент Пейдж выкладывает на своем личном ресурсе PaigeFanZant.com, который очень похож на OnlyFans, но принадлежит лишь ей одной.

На гонщицу подписано более 460 000 на OnlyFans. В прошлом году она заявила, что заработала на снимках 5 миллионов фунтов стерлингов — больше, чем все, что она заработала за свою автомобильную карьеру в V8 Supercars.

Рене сразу же запретили заниматься спортом после того, как она запустила себя на платформе, так как она загрузила несколько откровенных изображений и видео.

23-летняя гимнастка из США Эрика Фонтейн собрала 40 000 подписчиков на OnlyFans, где она предлагает "узнать дивную сторону себя".

Она не только публикует сексуально провокационный контент, но и любит общаться со своими поклонниками, которые отправляют ей сообщения.

За 7,45 фунтов стерлингов в месяц предлагает фанатам заглянуть в довольно приятное окно в ее жизнь.

Выиграв "бронзу" для Австралии на баскетбольном турнире на Олимпийских играх 2012 года, уроженка Лондона Кэмбидж знает, как заработать на своей внешности. К запуску аккаунта ее подтолкнули друзья.

"Я так боялась сделать это. Но мои друзья и семья сказали, что бы я не волновалась о том, что кто-то говорит — люди все равно будут либо любить меня, либо ненавидеть, независимо от всего", - прокомментировала свое решение девушка.

Она берет около 4,42 фунтов стерлингов за просмотр своего контента.

Женщина-боец смешанных единоборств Перл стала частью промоушена UFC Даны Уайта в 2017 году, памятно сразившись с Синтией Кальвильо и Полианой Ботельо.

В прошлом году она дразнила фанатов, что собирается создать учетную запись OnlyFans, прежде чем создать свой собственный сайт премиум-контента Pearls Paradize.

Чтобы получить доступ к сообщениям 35-летней спортсменки необходимо оформить подписку, стоимостью 7,45 фунтов стерлингов в месяц. Есть возможность бесплатного тестового периода.

Слоган на ее странице гласит: "Тип девушки, которую вы никогда не забудете". Неудивительно, что она набрала 62 000 подписчиков.