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Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
228
Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне

Невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду решила порадовать своих подписчиков в Instagram небольшим видео, рассказывающем о своем досуге. Джорджина Родригес показала, как вместе со звездным футболистом занимаются йогой в сауне.

В клипе, который несколько ускорен во времени, сперва девушка растягивает свои мышцы, а затем уже Криштиану демонстрирует отличные способности своего тела. 

За несколько минут видео собрало порядка 200 000 лайков и множество восторженных комментариев от поклонников.

Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне

Отметим, что Родригес и Роналду любят отдыхать на побережье Красного моря и часто выкладывают фотографии с отдыха.

Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне
Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне
Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне
Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне
Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне
Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне

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