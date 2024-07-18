Появилось видео, что делают Криштиану Роналду с невестой в сауне

Невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду решила порадовать своих подписчиков в Instagram небольшим видео, рассказывающем о своем досуге. Джорджина Родригес показала, как вместе со звездным футболистом занимаются йогой в сауне.

В клипе, который несколько ускорен во времени, сперва девушка растягивает свои мышцы, а затем уже Криштиану демонстрирует отличные способности своего тела.

За несколько минут видео собрало порядка 200 000 лайков и множество восторженных комментариев от поклонников.

Отметим, что Родригес и Роналду любят отдыхать на побережье Красного моря и часто выкладывают фотографии с отдыха.

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