Повзрослевшая дочь легендарного Пола Скоулза поразила сеть своими формами. Фото

Максим Иншаков
Дочь легендарного английского футболиста Пола Скоулза произвела настоящий фурор в интернете. 24-летняя Алисия поразила комментаторов своей сексуальной внешностью. 

Алисия Скоулз родилась 8 мая 2001 года и является английской нетболисткой международного уровня.

Она выступает за клуб London Pulse, а также входит в состав сборной Англии. Алисия начинала играть в школьной команде, затем прошла путь через академию Oldham Netball Club и в юном возрасте попала в молодежные сборные Англии.

Свою профессиональную карьеру она начала в Manchester Thunder, где дебютировала в Суперлиге в 2021 году. В 2022 году перешла в London Pulse и вместе с командой добилась больших успехов, включая выигрыш суперфинала Суперлиги и Суперкубка в 2025 году.

На международном уровне Алисия выступала за сборные Англии разных возрастов, а в 2023 году дебютировала в основной команде. В 2025 году она помогла Англии завоевать Кубок Наций по нетболу.

Помимо спорта, Алисия вместе с отцом и братом развивает семейный спортивный зал в Олдхэме.

Для справки: Нетбол это командный вид спорта, родившийся как разновидность баскетбола, но со своими правилами. В него обычно играют женщины. У игроков нет права вести мяч, двигаться с ним или вступать в силовой контакт. Чтобы продвигать атаку, нужно быстро передавать мяч партнершам, а броски выполняются без щита.

Игра появилась в конце 19 века и особенно популярна в странах Океании, Великобритании и Африки. В Украине нетбол начали развивать в 2011 году.

