Порнозвезда сделала фотосессию в поддержку российского клуба

Максим Иншаков
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Ева Эльфи

Знаменитая российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя Юлия Романова) снялась в поддержку российского хоккейного клуба "Авангард". 25-летняя уроженка Омска решила своеобразно поддержать команду из родного города.

По словам порнозвезды хоккеисты ей прислали ей джерси и она решила сделать специальную фотосессию в Омске, чтобы поддержать "Авангард".

Ева Эльфи
Ева Эльфи снялась в форме Авангарда
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Ева Эльфи в фотосессии для омского клуба
Ева Эльфи в джерси Авангарда
Ева Эльфи снялась в России

" У меня есть одна традиция, каждые новогодние каникулы я провожу в моем родном городе в Сибири", – рассказала под фотографиями в Instagram девушка.

Отметим, что на Еву в Instagram подписано более 2,6 млн человек. В конце 2021 года она стала победительнице премии AVN Awards в номинации "Лучшая новая иностранная старлетка"

Ева Эльфи с наградой

В свое время Романова училась в Москве на факультете журналистике. Перепробовала множество вакансий, среди которых были менеджер и официантка.

В конце октября 2020 года завоевала свою первую награду — XBIZ Europa Award в категории "Артистка года — видеоклипы" (Female Clip Artist of the Year).

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Ева Эльфи
Ева Эльфи
Ева Эльфи
Ева Эльфи на море
Ева Эльфи топлес
Ева Эльфи дома
Ева Эльфи в шляпке
Ева Эльфи в белом белье
Ева Эльфи на лодочке
Ева Эльфи любит сниматься в провокационной фотосессии
Ева Эльфи
Ева Эльфи в откровенном наряде
Ева Эльфи в белом
Ева Эльфи

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