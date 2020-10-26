Популярная фитнес-модель выложила свои обнаженные фотографии в сеть

Чемпионка Италии по фитнесу Заира Серрано вызвала бурю эмоций у своих многотысячных подписчиков в Instagram, выложив в аккаунт свои обнаженные фотографии.

Спортсменка не постеснялась полностью раздеться перед фотографом и продемонстрировать результат поклонникам. В кадре, обмазанная маслом, Заира хвастается своим спортивным телом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью фитоняшки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Заира уже снималась в подобной фотосессии. Итальянка позировала обнаженной в спальне и на пляже, собирая в комментариях сотни восторженных отзывов.