Популярная фитнес-модель выложила фото из раздевалки с голыми подругами

Популярная бразильская фитнес-модель Габриэли Соса угодила в конфузную ситуацию во время национального турнира по бодибилдингу в Сан-Паулу.

Девушка пыталась похвастаться своей актуальной формой перед выступлением, но вместе со своим обнаженным телом засветила и тело своей подруги.

Поклонников девушки в Instagram это абсолютно не расстроило и они завалили ее восторженными комментариями, требуя еще больше откровенных кадров.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и другие снимки фитоняшки.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная чемпионка России по классическому троеборью Ангелина Еловикова, завоевавшая этим летом титул абсолютной чемпионки страны, оригинально похвасталась своей физической формой, выложив обнаженное фото из раздевалки.