Популярная фитнес-модель выложила фото из раздевалки с голыми подругами

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Габриэли Соса

Популярная бразильская фитнес-модель Габриэли Соса угодила в конфузную ситуацию во время национального турнира по бодибилдингу в Сан-Паулу.

Девушка пыталась похвастаться своей актуальной формой перед выступлением, но вместе со своим обнаженным телом засветила и тело своей подруги.

Поклонников девушки в Instagram это абсолютно не расстроило и они завалили ее восторженными комментариями, требуя еще больше откровенных кадров.

Габриэли Соса
Габриэли Соса перед выступлением
Габриэли Соса засветила свою подругу
Габриэли Соса выложила фото из раздевалки

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и другие снимки фитоняшки.

Габриэли Соса
Габриэли Соса на берегу бассейна
Габриэли Соса в белом
Габриэли Соса
Габриэли Соса в великолепной форме
Габриэли Соса и рельефный пресс
Габриэли Соса в шортах

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная чемпионка России по классическому троеборью Ангелина Еловикова, завоевавшая этим летом титул абсолютной чемпионки страны, оригинально похвасталась своей физической формой, выложив обнаженное фото из раздевалки.

Бразилия