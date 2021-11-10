Популярная американская чемпионка "случайно" показала себя полностью обнаженной. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
410
Лола Монтез

Американская победительница знаменитого турнира по бодибилдингу и фитнесу "Арнольд классик"-2018 Лола Монтез поразила своих поклонников обнаженной фотосессией. Девушка подала это как "случайно" выложенные в сеть кадры.

Лола Монтез

На снимке фитоняшка позирует дома, стоя на коленях полностью без одежды.

Лола Монтез
Видео дня
Лола Монтез любит откровенные наряды
Лола Монтез топлес

Эта фотография вызвала бурный восторг 183-тысячную армию подписчиков спортсменки.

Лола Монтез в сексуальном белье
Лола Монтез

Красотку завалили комментариями и признаниями в любви.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие фотографии Лолы.

Лола Монтез
Лола Монтез
Лола Монтез на курорте
Лола Монтез перед позированием
Лола Монтез
Лола Монтез снялась обнаженной
Лола Монтез в откровенной фотосессии
Лола Монтез возле окна
Лола Монтез с кубком
Лола Монтез дома

Напомним, что несколько лет назад Монте попала в неприятную ситуацию со своим домашним видео. Американская культуристка решила отработать позирование у себя дома и сняла процесс на видео, которое потом попало в сеть.

Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг