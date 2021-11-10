Популярная американская чемпионка "случайно" показала себя полностью обнаженной. Фотофакт

Американская победительница знаменитого турнира по бодибилдингу и фитнесу "Арнольд классик"-2018 Лола Монтез поразила своих поклонников обнаженной фотосессией. Девушка подала это как "случайно" выложенные в сеть кадры.

На снимке фитоняшка позирует дома, стоя на коленях полностью без одежды.

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Эта фотография вызвала бурный восторг 183-тысячную армию подписчиков спортсменки.

Красотку завалили комментариями и признаниями в любви.

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Напомним, что несколько лет назад Монте попала в неприятную ситуацию со своим домашним видео. Американская культуристка решила отработать позирование у себя дома и сняла процесс на видео, которое потом попало в сеть.