Популярная американская чемпионка "случайно" показала себя полностью обнаженной. Фотофакт
Американская победительница знаменитого турнира по бодибилдингу и фитнесу "Арнольд классик"-2018 Лола Монтез поразила своих поклонников обнаженной фотосессией. Девушка подала это как "случайно" выложенные в сеть кадры.
November 9, 2021
На снимке фитоняшка позирует дома, стоя на коленях полностью без одежды.
Видео дня
Эта фотография вызвала бурный восторг 183-тысячную армию подписчиков спортсменки.
Красотку завалили комментариями и признаниями в любви.
November 9, 2021
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Напомним, что несколько лет назад Монте попала в неприятную ситуацию со своим домашним видео. Американская культуристка решила отработать позирование у себя дома и сняла процесс на видео, которое потом попало в сеть.